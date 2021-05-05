Поліція кваліфікувала як теракт обстріл COVID-лікарні в Донецькій області

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу лікарні з хворими на коронавірус у Красногорівці Донецької області. Його кваліфікували за частиною 1 статті 258 - терористичний акт.

Про це повідомили у прес-службі поліції Донецької області .

Повідомлення про обстріл надійшло приблизно о 23:30. Під час обстрілу бойовиків пошкоджено вікна у першому корпусі комунального некомерційного підприємства “Мар’їнська центральна районна лікарня”, яке розташовано поблизу лінії зіткнення. Через перебиту лінію електропередач лікарня залишилася без світла.

Також постраждали приміщення станції "швидкої допомоги" та автомобіль екстреної медичної допомоги.

У момент обстрілу в лікарні перебували 45 пацієнтів, хворих на коронавірус та пневмонію. Постраждалих немає.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Повні обставини та масштаби пошкоджень встановлюються.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом теракту.

У Красногорівці ведуться роботи щодо відновлення електропостачання.