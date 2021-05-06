Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових 19 разів: два воїни отримали поранення
На Донбасі бойовики обстріляли позиції українських військових 5 травня 19 разів. В результаті два наших бійці отримали поранення.
Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.
Порушення режиму припинення вогню з боку російських бойовиків зафіксували в районі Водяного. Там окупанти 5 разів відкривали вогонь з артилерійських установок 152 і 122 калібрів, мінометів 120 і 82-го калібрів і гранатометів різних систем.
Також з мінометів 120 калібру та артилерійських установок 122 калібру російські окупанти здійснили обстріл біля населеного пункту Південне. А біля селища Новоолександрівка противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру.
Біля Новозванівки противник обстрілював позиції ООС з протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів. Поблизу населеного пункту Майорськ ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Також недалеко від населеного пункту Новотошківське російські загарбники два рази застосовували в бік позицій наших захисників гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Два рази в районі Новомихайлівки та Кам'янки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
У районі Причепилівки окупанти два рази відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
"У передмісті населених пунктів Піски і Гнутове ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
В результаті ворожих обстрілів, два українських воїна отримали поранення.
"Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я захисників - задовільний", - повідомляють у штабі.
Крім того, обстріл позицій ООС вівся і з сьогоднішнього ранку. Зафіксовано одне порушення.
"Біля населеного пункту Новогородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувало загострення ситуації в Донецькій області. Там нарахували 217 порушень за добу.
Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли лікарню в Красногорівці. Це кваліфікували як терористичний акт.