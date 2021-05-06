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Бойовики на Донбасі шість разів порушували "тишу". Військові стріляли у відповідь

Новость на русском → Донбас, Четвер 06 травня 2021 18:37
Бойовики на Донбасі шість разів порушували "тишу". Військові стріляли у відповідь Фото: бойовики 6 разів порушували "тишу" на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики сьогодні, 6 травня, шість разів обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті обстрілів один український військовий загинув, а ще один - постраждав.

Про це повідомило командування ООС на сторінці у Facebook.

Поблизу Новгородського бойовики били з мінометів 82-го калібру, а в районі Південного разом з мінометами окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети. Біля Пісків позиції ООС потрапили під обстріл з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окупанти також обстрілювали Пищевик та Новотошківське, застосовувавши великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. А українських військових біля Новотроїцького сьогодні обстріляли з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, вчора українські позиції на Донбасі 19 разів потрапляли під ворожі обстріли. В результаті агресивних дій противника постраждали двоє українських військових.

Крім того, нещодавно бойовики обстріляли лікарню в Красногорівці. Цей інцидент кваліфікували як терористичний акт.

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