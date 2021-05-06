Боевики на Донбассе шесть раз нарушали "тишину". Военные стреляли в ответ

Пророссийские боевики сегодня, 6 мая, шесть раз обстреливали позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военный погиб , а еще один - пострадал.

Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook .

Вблизи Новгородского боевики били из минометов 82-го калибра, а в районе Пивденного вместе с минометами оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы. Возле Песков позиции ООС попали под обстрел из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты также обстреливали Пищевик и Новотошковское, применяя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А украинских военных возле Новотроицкого сегодня обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь", - отметили в штабе.