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Боевики на Донбассе шесть раз нарушали "тишину". Военные стреляли в ответ

Новина українською → Донбасс, Четверг 06 мая 2021 18:37
Боевики на Донбассе шесть раз нарушали "тишину". Военные стреляли в ответ Фото: боевики 6 раз нарушали "тишину" на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики сегодня, 6 мая, шесть раз обстреливали позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военный погиб, а еще один - пострадал.

Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook.

Вблизи Новгородского боевики били из минометов 82-го калибра, а в районе Пивденного вместе с минометами оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы. Возле Песков позиции ООС попали под обстрел из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты также обстреливали Пищевик и Новотошковское, применяя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А украинских военных возле Новотроицкого сегодня обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь", - отметили в штабе.

Напомним, вчера украинские позиции на Донбассе 19 раз попадали под вражеские обстрелы. В результате агрессивных действий противника пострадали двое украинских военных.

Кроме того, недавно боевики обстреляли больницу в Красногоровке. Этот инцидент квалифицировали как террористический акт.

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