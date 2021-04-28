Бойовики з неділі тричі обстрілювали прифронтове Водяне

Проросійські бойовики тричі з неділі обстрілювали населений пункт Водяне на Донбасі. Прифронтове селище потрапляло під ворожий обстріл 25, 26 та 27 квітня.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook .

"Українська сторона СЦКК повідомляє про тривалі обстріли збройними формуваннями РФ з тимчасово окупованої території Донецької області населеного пункту Водяне", - заявили у штабі.

Окупанти під час обстрілів населеного пункту застосовують заборонену мінськими домовленостями артилерію 120-го калібру. Бойовики відкривають вогонь з позицій біля Саханки, Ужівки, Пікузів та Верхньотошківського.

Як розповіли у штабі, під час обстрілу, який стався ще 14 квітня, один з осколково-фугасних снарядів влучив у будинок родини Сухих. Снаряд не вибухнув, бо на підльоті у нього від'єднався підривач.

"Військові успішно вилучили та утилізували небезпечну знахідку. Маркування на вцілілому боєприпасі слугують вагомим доказом того, що зброю найманцям на окупованих територіях постачає РФ, яка прагне продовжити та наростити вогневе протистояння на сході України", - наголосили в командуванні.

Фото: Водяне знову потрапило під обстріл бойовиків (facebook.com/pressjfo.news)