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Бойовики з неділі тричі обстрілювали прифронтове Водяне

Новость на русском → Водяне, Середа 28 квітня 2021 19:42
Бойовики з неділі тричі обстрілювали прифронтове Водяне Фото: Водяне знову потрапило під обстріл бойовиків (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики тричі з неділі обстрілювали населений пункт Водяне на Донбасі. Прифронтове селище потрапляло під ворожий обстріл 25, 26 та 27 квітня.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про тривалі обстріли збройними формуваннями РФ з тимчасово окупованої території Донецької області населеного пункту Водяне", - заявили у штабі.

Окупанти під час обстрілів населеного пункту застосовують заборонену мінськими домовленостями артилерію 120-го калібру. Бойовики відкривають вогонь з позицій біля Саханки, Ужівки, Пікузів та Верхньотошківського.

Як розповіли у штабі, під час обстрілу, який стався ще 14 квітня, один з осколково-фугасних снарядів влучив у будинок родини Сухих. Снаряд не вибухнув, бо на підльоті у нього від'єднався підривач.

"Військові успішно вилучили та утилізували небезпечну знахідку. Маркування на вцілілому боєприпасі слугують вагомим доказом того, що зброю найманцям на окупованих територіях постачає РФ, яка прагне продовжити та наростити вогневе протистояння на сході України", - наголосили в командуванні.

Фото: Водяне знову потрапило під обстріл бойовиків (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, під ворожі обстріли потрапляє не тільки Водяне. Як писало РБК-Україна, за тиждень окупаційні війська обстріляли чотири населені пункти на підконтрольній українському уряду частині Донбасу.

Додамо, ще один обстріл Водяного стався 24 квітня. Тоді під вогнем бойовиків опинилися цивільні об'єкти та інфраструктура.

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