У зоні проведення ООС ескалації немає, - Хомчак

Фото: Руслан Хомчак (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Хомчака, поодинокі обстріли не є системними

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак запевнив, що у зоні проведення Операції об'єднаних сил ескалація не зафіксована. Він підкреслив, що поодинокі обстріли не є системними.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"У зоні проведення ООС не зафіксовано ескалації чи наступальних дій. Поодинокі обстріли не є системними та виявляють неконтрольовані емоції чи провокації на найнижчому рівні, зазначив головнокомандувач ЗСУ", - вказано у повідомленні.

Крім того, Хомчак поінформував, що ситуація із запобіганням поширенню COVID-19 у зоні проведення ООС стабільна та контрольована.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Об'єднаних сил зафіксували один постріл з підствольного гранатомета, який здійснили збройні формування Російської Федерації біля населеного пункту Новолуганське.

Як писало РБК-Україна, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі.

При цьому Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 111 порушень "тиші" на Донбасі в перший день домовленостей про перемир'я.