Окупанти продовжують блокувати роботу місії ОБСЄ в Донецьку
Бойовики продовжують перешкоджати роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Триває блокування офісу місії в окупованому Донецьку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"Продовжується блокування офісу Місії в Донецьку, СММ не вдалося відрядити звідти жоден патруль для виконання передбачених її мандатом завдань, що ключовим чином впливає на якість її роботи", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим ОБСЄ вдалося зафіксувати 70 одиниць бойової техніки збройних формувань РФ, розміщених поза межами визначених районів відведення.
Зокрема, в районі Тернове, було виявлено:
- 22 танки,
- 48 бойових бронемашин.
"Зосередження бойової техніки у такій кількості може свідчити про наміри створення та злагодження двох батальйонно-тактичних груп з метою посилення підрозділів на лінії розмежування", - зазначають в штабі.
Водночас українські військові перебувають на раніше визначених позиціях і дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках ТКГ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі через те, що її представників заблокували в Донецьку і Горлівці.
Після чого стало відомо, що окупанти перестали блокувати роботу місії у Горлівці, однак про Донецьк мови не йшлося.