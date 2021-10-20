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Бойовики вісім разів порушили режим "тиші" на Донбасі, поранений військовий

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Донбас, Середа 20 жовтня 2021 07:53
Бойовики вісім разів порушили режим "тиші" на Донбасі, поранений військовий Фото: на Донбасі вісім разів відкривали вогонь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Український військовослужбовець отримав поранення на Донбасі. За минулу добу зафіксовано 8 порушень режиму тиші з боку російських найманців, з початку поточної доби - одне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил в Facebook.

У напрямку Авдіївки російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

У бік Зайцевого противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Українські позиції біля Гранітного та Лопаскиного були обстріляні з мінометів калібру 120-мм.

Поблизу Катеринівки противник двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120-мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Водяного російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82-мм.

Позиції ООС біля Верхньоторецького потрапили під обстріл з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

З початку доби біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

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