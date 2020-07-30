З початку року жертвами конфлікту на Донбасі стали 60 мирних жителів, - ОБСЄ

Фото: Місія ОБСЄ в Україні (twitter.com/osce_smm)

8 мирних жителів померли, 52 - отримали поранення

На Донеччині з початку 2020 року жертвами бойових дій стали 60 мирних жителів. З них 8 загинули, 52 - отримали поранення.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

За даними Місії, в період з 13 по 26 липня на Донеччині в результаті військового конфлікту постраждали 5 мирних жителів - всі отримали поранення.

"Таким чином, загальне число жертв серед цивільного населення від початку 2020 року складає 60 осіб: 8 загиблих і 52 поранених", - йдеться у звіті.

Також СММ ОБСЄ за звітний період зафіксувала близько 8 тисяч порушень режиму припинення вогню, з яких близько 2,1 тисяч вибухів. Порівняно з минулим звітним період кількість порушень режиму "тиші" збільшилася - два тижні раніше було підтверджено 5,2 тисячі порушень, з яких 1,7 тисяча вибухів.

"Місія констатувала спокійну ситуацію на ділянці розведення в районі Станиці Луганської. У той же час на ділянках розведення в районах Золотого і Петровського зафіксовано порушення режиму припинення вогню і, як і раніше, присутність людей", - йдеться у звіті.

Також СММ зафіксувала нову військову позицію і зміцнення минулих позицій в районі Петровського.

Нагадаємо, з 27 липня на Донбасі почала діяти новий режим повного припинення вогню, в той же час в ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші" тільки за перший день перемир'я.

Зазначимо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що поодинокі обстріли, які фіксуються після нового перемир'я, не є системними, що свідчить про відсутність ескалації.