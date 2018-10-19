На Донбасі внаслідок обстрілу постраждав український військовий, - Міноборони

Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Вчора на Донбасі обійшлося без втрат у лавах ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі сьогодні, 19 жовтня 2018 року, внаслідок обстрілу поранення отримав один українських військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Максима Прауту.

За даними Міноборони, вчора бойовики 16 разів обстрілювали українські позиції, зокрема двічі із забороненої Мінськом зброї. Втрат серед українських військовослужбовців вчора не було.

Разом з тим, сьогодні, 19 жовтня, в результаті обстрілів з боку проросійських бойовиків поранення отримав один український військовий. Зазначається, що в ніч на 19 жовтня бойовики вели вогонь на Донецькому напрямку поблизу населених пунктів Гнутове, Водяне та Авдіївка.

"Один військовослужбовець об’єднаних сил внаслідок обстрілу отримав поранення. Його доставлено до військового мобільного госпіталю для надання необхідної допомоги", - повідомив Праута.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександра Хуга, війна на Донбасі не закінчитися, поки винні не будуть притягнуті до відповідальності.

Додамо, за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, гібридна агресія Росії триває по всіх напрямках.