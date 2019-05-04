На Донбасі поранені двоє українських військових

Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики минулої доби порушили режим тиші 21 раз

На Донбасі протягом минулої доби п'ятниці, 3 травня, внаслідок обстрілів з боку бойовиків позицій операції Об'єднаних сил отримали поранення двоє українських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню, з них дев'ять разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів.

Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли велися біля населених пунктів Авдіївка, Новотроїцьке, Мар'їнка, Березове, Павлопіль, Пищевик, Лебединське, Миколаївка, Золоте-4, Новолуганське, Майорськ, Шуми.

"Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 3 травня одного окупанта було знищено, ще чотирьох - поранено", - додали в ООС.

Що стосується поточної доби, то від початку суботи, 4 травня, ворог двічі обстріляв позиції ООС біля міста Мар'їнка та села Лебединське. Втрат серед українських військовослужбовців, втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, 2 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 15 ворожих обстрілів. В результаті троє українських військових отримали поранення.