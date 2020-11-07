Бойовики на Донбасі дотримувалися режиму тиші у суботу

Фото: бойовики на Донбасі (Віталій Носач/РБК-Україна)

У суботу, 7 листопада, бойовики на Донбасі дотримувалися режиму припинення вогню. Такі дані станом на 17:00.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил у своєму Facebook.

"Станом на 17:00 ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками... Від початку поточної доби, 7 листопада, у смугах відповідальності наших бригад порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

Вказано, що підрозділи ООС дотримуються умов домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи. Водночас українські захисники перебувають напоготові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Нагадаємо, упродовж 6 листопада на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат і поранень серед українських військових немає.

Як писало РБК-Україна, з початку перемир'я на Донбасі Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 2051 порушення режиму припинення вогню.

Крім того, 5 листопада бойовики 11 разів відкривали вогонь по українських позиціях. У результаті скидання ворожим безпілотником гранати отримав поранення військовий.