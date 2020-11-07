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Боевики на Донбассе придерживались режима тишины в субботу

Донбасс, Суббота 07 ноября 2020 19:26
Боевики на Донбассе придерживались режима тишины в субботу
Фото: боевики на Донбассе (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В субботу, 7 ноября, боевики на Донбассе придерживались режима прекращения огня. Такие данные по состоянию на 17:00.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.

"По состоянию на 17:00 ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими защитниками... С начала текущих суток, 7 ноября, в полосах ответственности наших бригад нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

Указано, что подразделения ООС соблюдают условия договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы. В то же время украинские защитники находятся наготове адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.

Напомним, на протяжении 6 ноября на участках ответственности украинских подразделений зафиксированы два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Как писало РБК-Украина, с начала перемирия в Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 2051 нарушение режима прекращения огня.

Кроме того, 5 ноября боевики 11 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате сброса враждебным беспилотником гранаты получил ранение военный.

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Новости Украины Происшествия Донбассрежим прекращения огняООС

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