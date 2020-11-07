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ОБСЄ зафіксувала вже більше 2 тисяч порушень на Донбасі з початку перемир'я

Донбас, Субота 07 листопада 2020 02:37
ОБСЄ зафіксувала вже більше 2 тисяч порушень на Донбасі з початку перемир'я
Фото: СММ ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

З початку перемир'я на Донбасі, яке набуло чинності 27 липня, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 2051 порушення режиму припинення вогню. Серед них - 1286 черг і пострілів, 682 вибуху, 43 снаряда в польоті, 16 дульных спалахів, 23 освітлювальних ракет.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Крім того, за добу 5 листопада в Донецькій області СММ зафіксувала 52 порушення режиму припинення вогню. Серед них - 32 невстановлених
вибухи недалеко від Петровського та Донецької фільтрувальної станції
(ДФС).

У Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 6 листопада, збройні формування Росії двічі порушили режим припинення вогню.

РБК-Україна писало, що за минулу добу, 5 листопада, бойовики 11 разів відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті скидання ворожим безпілотником гранати отримав поранення військовий.

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