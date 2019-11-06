Бойовики на Донбасі понад півгодини вели обстріл по військовим біля Кримського

На Донбасі у середу, 6 листопада, зафіксовано тривалий обстріл бойовиками у бік українських позицій в районі Кримського. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазаначається, що обстріл тривав 35 хвилин. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Що стосується минулої доби, то 5 листопада збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції українських підрозділів із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Обстріли велися двічі неподалік Водяного, біля Старогнатівки, поблизу Лебединського, біля Горіхового, поблизу Хутора Вільного, неподалік Луганського.

"Поранень внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі збільшення кількості порушення режиму припинення вогню. Уперіод із вечора 2 до вечора 3 листопада Місія констатувала збільшення кількості таких порушень у Донецькій області, зафіксувавши близько 115 вибухів, тоді як попередньої доби було зафіксовано 39 вибухів.