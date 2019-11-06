Боевики на Донбассе более получаса вели обстрел по военным возле Крымского

За минувшие сутки семь обстрелов, от начала текущих - один
На Донбассе в среду, 6 ноября, зафиксирован длительный обстрел боевиками в сторону украинских позиций в районе Крымского. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что обстрел длился 35 минут. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.
Что касается минувших суток, то 5 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
Обстрелы велись дважды недалеко от Водяного, у Старогнатовки, вблизи Лебединского, возле Орехового, вблизи Хутора Вольного, неподалеку Луганского.
"Ранений в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в ООС.
Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе увеличение количества нарушения режима прекращения огня. Период с вечера 2 до вечера 3 ноября Миссия констатировала увеличение количества таких нарушений в Донецкой области, зафиксировав около 115 взрывов, тогда как предыдущие сутки было зафиксировано 39 взрывов.