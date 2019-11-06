ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі понад півгодини вели обстріл по військовим біля Кримського

Новини » Надзвичайні події     06.11.2019 - 07:25
Бойовики на Донбасі понад півгодини вели обстріл по військовим біля Кримського
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

За минулу добу сім обстрілів, від початку поточної - один

На Донбасі у середу, 6 листопада, зафіксовано тривалий обстріл бойовиками у бік українських позицій в районі Кримського. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазаначається, що обстріл тривав 35 хвилин. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Що стосується минулої доби, то 5 листопада збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції українських підрозділів із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Обстріли велися двічі неподалік Водяного, біля Старогнатівки, поблизу Лебединського, біля Горіхового, поблизу Хутора Вільного, неподалік Луганського.

"Поранень внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано", - зазначили в ООС.

Бойовики на Донбасі понад півгодини вели обстріл по військовим біля Кримського

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі збільшення кількості порушення режиму припинення вогню. Уперіод із вечора 2 до вечора 3 листопада Місія констатувала збільшення кількості таких порушень у Донецькій області, зафіксувавши близько 115 вибухів, тоді як попередньої доби було зафіксовано 39 вибухів.

На Донбасі бойовики вербують на службу громадян колишніх радянських республік, - ГУР В результаті обстрілу Золотого-5 постраждав підліток
Новини України Донбасобстрел
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся