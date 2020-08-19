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У Кабміні пояснили, коли з'явиться концепція економічного розвитку Донбасу

Донбас, Середа 19 серпня 2020 15:58
У Кабміні пояснили, коли з'явиться концепція економічного розвитку Донбасу
Фото: Олексій Резніков (mtot.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Метою концепції стане створення інвестиційного клімату в регіоні

Міністерство реінтеграції планує восени завершити розробку концепції економічного розвитку Донбасу. Основну увагу буде приділено підконтрольним уряду України частинах Донецької та Луганської областей.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, передає прес-служба міністерства.

За його словами, метою концепції є створення інвестиційного клімату та впровадження нової економічної моделі на Донбасі.

"Ми повинні зосередитися на створенні нової економіки. Оновлений Донбас може стати центром нових підходів у виробничих відносинах. Є всі підстави вважати, що можна залучити великі інвестиції в східну Україну. Зрештою, інвестори працюють в гарячих точках по всьому світу", - зазначив Рєзніков.

Віце-прем'єр додав, що зараз уряд розглядає можливість поширення правил міжнародного комерційного арбітражу на регіон.

"Крім того, держава повинна взяти на себе хоча б частину політичних і військових ризиків, які важко передбачити інвесторам. Щоб зробити цей підхід стійким, необхідно створити постійну та ефективну систему управління, включаючи всі необхідні інститути, такі як цільовий фонд і інвестиційне агентство", - додав Резніков.

Раніше Він повідомляв, що український підхід до особливого статусу Донбасу полягає в зміні інвестиційного клімату та впровадження нової економічної моделі.

Також РБК-Україна писало, що для відновлення окупованих територій Донбасу необхідно близько 10 млрд доларів.

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Новини України ДонбасекономікаАлексей Резников
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