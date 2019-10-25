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Бойовики на Донбасі знову обстріляли ділянку розведення сил

Новини » Надзвичайні події    25.10.2019 - 12:00
Бойовики на Донбасі знову обстріляли ділянку розведення сил
Ілюстративне фото (facebook.com/abazia)

Обстріл зафіксовані в Богданівці

Бойовики у зоні бойових дій на Донбасі в черговий раз обстріляли українські позиції на ділянці розведення сил і засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб операції Об'єднаних сил (ООС).

Як повідомляється, незаконні збройні формування стріляли в районі села Богданівка на ділянці розведення №3.

"24 жовтня, противник, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів, здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї на ділянці розведення №3 (Богданівка). Не дивлячись на готовність Збройних Сил України провести розведення сил і засобів, окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей і взятих на себе зобов'язань", - йдеться в повідомленні.

Бойовики на Донбасі знову обстріляли ділянку розведення сил

Нагадаємо, на Донбасі від вечора до опівночі 24 жовтня бойовики майже вдвічі збільшили кількість обстрілів - загалом зафіксовано 25 обстрілів.

Також повідомлялося, що 24 жовтня проросійські бойовики обстріляли ремонтну бригаду в Луганській області, яка проводила роботи в районі залізничної станції "Кондрашевська". В результаті обстрілу були поранені дві людини.

Крім цього, 22 жовтня незаконні збройні формування РФ і їх найманці двічі здійснили обстріл ділянки розведення сил і засобів в районі Золотого.

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