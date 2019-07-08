На Донбасі поранили медика-волонтера

Ілюстративне фото (facebook.com pressjfo news)

Медик отримав поранення поблизу Новотроїцького

У зоні ООС на Донбасі у понеділок, 8 липня 2019 року, отримав поранення медик-волонтер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру Операції об'єднаних сил.

Інцидент стався неподалік населеного пункту Новотроїцьке.

"8 липня близько п’ятої години ранку отримав вибухове поранення волонтер-медик, громадянин України 1995 року народження", - сказано у повідомленні.

Вказано, що військові медики однієї з частин зі складу ООС надали постраждалому цивільному колезі-волонтеру необхідну медичну допомогу та підготували його до подальшого транспортування до лікарні.

"На місце події прибули лікарі з міста Волноваха, які і доправили постраждалого в травматичне відділення місцевої лікарні. Згодом, чоловіка гелікоптером евакуювали до Обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова до міста Дніпро", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 2 липня бойовики на Донбасі обстріляли автомобіль, у результаті чого отримали поранення двоє волонтерів. Так, постраждали медики-волонтери у віці 42 і 32 років. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліція кваліфікувала справу як "терористичний акт".

Як писало РБК-Україна раніше, 1 липня бойовики обстріляли санітарний автомобіль. У результаті обстрілу загинули двоє медиків - Сергій Майборода та Ірина Шевченко.

Після цього президент Володимир Зеленський закликав ЄС і США належним чином відреагувати на загострення ситуації на Донбасі. Глава держави назвав обстріл ганебною спробою зірвати переговорний процес щодо припинення вогню на Донбасі.