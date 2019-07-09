На Донбасі зросла кількість підривів населення на вибухових пристроях

Ілюстративне фото (osce.org)

Командування ООС радить не ходити неперевіреними маршрутами, аби не зачепити нерозірвані снаряди

На Донбасі зросли випадки підривів на невстановлених вибухових пристроях (НВП) людей та техніки у районах, розташованих поза межами ведення бойових дій. Проце повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, підриви стаються під час проходження неперевіреними маршрутами. Так, від вибуху НВП в районі населеного пункту Новотроїцьке постраждав 24-річний місцевий житель. Постраждалому надано медичну допомогу та евакуйовано до лікарні ім. І. Мечнікова у Дніпро.

Також у районі населеного пункту Майорськ підірвались БТР-70 та військова вантажівка КрАЗ. Унаслідок цього один військовослужбовець отримав термічні опіки.

"У важкому стані доставлений до лікувального закладу. Йому надається необхідна медична допомога", - зазначили в ООС.

Також внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою у районі Новобахмутівки підірвався вантажний автомобіль КАМАЗ. У результаті отримали травми двоє військовослужбовців Національної гвардії України. Постраждалі госпіталізовані.

"Командування Об'єднаних сил нагадує про дотримання заходів мінної безпеки, обов'язкових для цивільних осіб та військовослужбовців... Нагадуємо, що у землі досі можуть бути не здетоновані боєприпаси, або інші завчасно не виявлені вибухові пристрої... Користуйтесь виключно перевіреними шляхами сполучення. Про усі підозрілі предмети, повідомляйте представників ООС", - резюмували в штабі.

Нагадаємо, за фактом осколкового поранення мешканця Донбасу внаслідок обстрілу селища Новгородське поліція відкрила кримінальне провадження. Потерпілий перебуває в лікарні.