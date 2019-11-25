Бойовики на Донбасі обстріляли Мар’їнку

Російсько-окупаційні війська обстріляли українські позиції
Бойовики на Донбасі 25 листопада обстріляли позиції українських військових біля міста Мар’їнка. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
Як зазначається, обстріл стався об 11.30 з напрямку від мікрорайону Трудівські окупованого Донецька.
"Російсько-окупаційні війська розпочали обстріл по нашим захисникам Мар’їнки зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, минулої доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Ніхто з українських військових не постраждав.
Нагадаємо, на Донбасі внаслідок обстрілів з боку бойовиків ввечері в неділю, 24 листопада, виникла пожежа, яка знищила шість житлових будинків.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом України щодо Донбасу і Криму є інформаційна та гуманітарна політика. Президент зазначив, що держава повинна зберегти свідомість українських громадян на окупованих територіях.
За словами Зеленського, закінчити війну і повернути українські території можливо шляхом дипломатії і санкційного тиску. Він заявив про необхідність мінського процесу та зустрічі в нормандському форматі.