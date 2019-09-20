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За добу на Донбасі бойовики 14 разів обстріляли українські позиції

Новини » Надзвичайні події    20.09.2019 - 07:26
За добу на Донбасі бойовики 14 разів обстріляли українські позиції
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат з українського боку немає

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 19 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню, зокрема обстрілюючи українські позиції із заборонених Мінськими угодами мінометів. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

Втрат за минулу добу з нашого боку не було.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил: біля Миколаївки, Богданівки, тричі неподалік Водяного, а також біля Новотроїцького та Новомихайлівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Золотого, Оріхового, поблизу Луганського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Також обстрілювалися позиції біля Травневого та Новолуганського.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню - у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Новолуганського з ручного протитанкового гранатомета.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ ОБСЄ) зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області в середу, 18 вересня.

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