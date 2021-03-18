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Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з забороненого озброєння

Новость на русском → Донбас, Четвер 18 березня 2021 18:26
Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з забороненого озброєння Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 18 березня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав кульове поранення несумісне з життям.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Так, окупанти відкривали вогонь з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Південне.

Крім того, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, бойовики здійснювали обстріл з мінометів 120-го калібру і гранатометів різних систем.

Також в передмісті Богданівки окупанти застосовували автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.

На ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти дев'ять разів порушували перемир'я на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Крім того, нещодавно проросійські бойовики знову перешкоджали роботі спостерігачів ОБСЄ. Окупанти заглушили безпілотник спостерігачів, коли він здійснював проліт поблизу лінії розмежування.

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