Бойовики дев'ять разів порушили перемир'я на Донбасі
Протягом минулої доби, 17 березня, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Жодний український військовий не постраждав.
Про це повідомили у прес-центрі ООС.
Так, неподалік населених пунктів Піски та Гнутове, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Крім того, у передмісті Луганського бойовики обстрілювали наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу селища Світлодарське окупанти вели вогонь у напрямку наших позицій з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, а неподалік населеного пункту Новотошківське – з підствольних гранатометів.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку 18 березня, обстрілів не зафіксовано.
Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 31 порушення перемир'я на Донбасі за добу.
РБК-Україна писало, що 17 березня проросійські бойовика за день п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі.