Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из запрещенного вооружения
В четверг, 18 марта, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Так, оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Пивденное.
Кроме того, вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, боевики совершали обстрелы из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем.
Также в пригороде Богдановки оккупанты применяли автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
На вражеские обстрелы украинские военные открывали ответный огонь.
Напомним, за минувшие сутки оккупанты девять раз нарушали перемирие на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Кроме того, недавно пророссийские боевики вновь препятствовали работе наблюдателей ОБСЕ. Оккупанты заглушили беспилотник наблюдателей, когда он совершал пролет вблизи линии разграничения.