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Бойовики 13 разів порушили "тишу" на Донбасі: поранений військовий

Новость на русском → Донбас, Понеділок 15 березня 2021 07:58
Бойовики 13 разів порушили "тишу" на Донбасі: поранений військовий Фото: український військовий (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

У неділю 14 березня, збройні формування Російської Федерації 13 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, один боєць поранений. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", в районі Південного, противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення. Пораненого госпіталізовано, його стан здоров'я задовільний.

Неподалік Катеринівки, російські найманці відкривали вогонь із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поблизу Луганського противник вів обстріл позицій ООС з великокаліберних кулеметів, а біля Троїцького - ще і з автоматичних гранатометів і протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї недалеко від Лебединського. Поблизу Опитного та Авдіївки противник здійснив обстріл у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, а поблизу Пісок - ще і ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю. Крім цього, в районі Гнутового зафіксовано вогонь з автоматичних гранатометів станкових.

"Українські захисники на дії супротивника відкривали вогонь", - наголосили у штабі.

З початку доби на Донбасі порушень режиму тиші не було.

Нагадаємо, 13 березня на Донбасі зафіксовано 10 обстрілів, вчорашній ранок розпочався з порушення режиму тиші. При цьому бойовики намагаються загострити ситуацію під Донецьком.

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