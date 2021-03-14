Бойовики намагаються загострити ситуацію, ранок почався з обстрілів на Донбасі

За минулу добу на Донбасі зафіксовано 10 обстрілів, сьогоднішній ранок також розпочався з порушення режиму тиші. При цьому бойовики намагаються загострити ситуацію під Донецьком.

Про це у Facebook повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що вчора на Донбасі противник 10 разів порушив режим припинення вогню. В районі Пісків позиції українських військових обстрілювали з мінометів гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Біля Водяного - додатково до обстрілів скинули з дрона два постріли ВОГ-17.

Поруч з населеним пунктом Південне бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних і станкових протитанкових гранатометів. Бійці ООС відкривали вогонь у відповідь, втрат з української сторони немає.

Про грубі порушення на непідконтрольній території повідомляє також українська сторона СЦКК. Зокрема, противник здійснив ряд провокацій, метою яких було штучне загострення ситуації в районі Пісків і Водяного, щоб звинуватити ЗСУ в обстрілі цивільної інфраструктури околиць Донецька.

З ранку 14 березня вже зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Пісків і Катеринівки противник застосував ручні протитанкові і підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю. Також були обстріли біля Опитного.

Бойових втрат серед українських захисників немає.