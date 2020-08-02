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На Донбасі зберігається "тиша", - Міноборони

Донбас, Неділя 02 серпня 2020 15:05
На Донбасі зберігається "тиша", - Міноборони
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Також військові очищають територію від вибухонебезпечних предметів

У неділю, 2 серпня, порушень режиму тиші в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано. Втрат в рядах українських військ немає.

Про це повідомляє прес служба Міноборони.

"Бойові підрозділи Збройних Сил України та інших силових структур, задіяних в операції, продовжують виконувати взяті зобов'язання щодо дотримання режиму тиші, при цьому повністю контролюючи ситуацію і перебуваючи в готовності до негайного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться в повідомленні.

Також українські захисники здійснюють очистку територій від вибухонебезпечних предметів. Ця робота ведеться у співпраці з місцевими органами влади та за заявами жителів прифронтових територій Донецької та Луганської областей.

"За минулу добу підрозділи ДСНС розмінували понад 4 гектарів територій, знешкодивши при цьому 113 вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 серпня бойовики 3 рази відкривали неприцільний вогонь на Донбасі: в цей же день травмувалися двоє бійців ВСУ.

Як писало РБК-Україна, за 4 дні перемир'я на Донбасі спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 100 порушень режиму всеосяжного припинення вогню; найменше порушень зафіксували 30 липня.

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