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Бойовики на Донбасі за день один раз порушили перемир'я

Донбас, Четвер 13 серпня 2020 17:49
Бойовики на Донбасі за день один раз порушили перемир'я
Фото: українські військові на Донбасі (facebook.com/pressjfo news)
Автор: РБК-Україна

Бойовики облаштовують позиції в районі Золотого-5

Проросійські бойовики протягом 13 серпня один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Інцидент зафіксовано у Луганській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні на ділянках відповідальності сил ООС обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.

"Між тим, сьогодні відзначено одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 ворог здійснював інженерне обладнання позицій в бік наших підрозділів", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області підірвалися двоє українських військовослужбовців; в результаті інциденту загинув один боєць, а другий отримав поранення.

Як повідомляють в командуванні ООС, військові відхилилися від маршруту прямування, на місці підриву працює військова прокуратура і служба правопорядку.

Крім того, цієї ночі стало відомо про загибель одного українського військовослужбовця в результаті необережного поводження зі зброєю.

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