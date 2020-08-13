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Боевики на Донбассе за день один раз нарушили перемирие

Донбасс, Четверг 13 августа 2020 17:49
Боевики на Донбассе за день один раз нарушили перемирие
Фото: украинские военные на Донбассе (facebook.com/pressjfo news)
Автор: РБК-Украина

Боевики обустраивают позиции в районе Золотого-5  

Пророссийские боевики в течение 13 августа один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Инцидент зафиксирован в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что сегодня на участках ответственности сил ООС обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

"Между тем, сегодня отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области подорвались двое украинских военнослужащих; в результате инцидента погиб один боец, а второй получил ранения.

Как сообщают в командовании ООС, военные отклонились от маршрута следования, на месте подрыва работает военная прокуратура и служба правопорядка.

Кроме того, этой ночью стало известно о гибели одного украинского военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием.

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