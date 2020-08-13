Доба на Донбасі минула без втрат серед військових, - штаб ООС

Фото: ООС на Донбасі (РБК-Україна)

Всього повідомили про чотири обстріли

Протягом минулої доби, 12 серпня, на Донбасі зафіксували чотири обстріли. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Ворог стріляв поблизу Мар’їнки і Південного - там відмічено декілька автоматичних черг зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації, а біля Залізного бойовики використали автоматичний станковий гранатомет та здійснили два постріли.

Ще один факт провокації зафіксовано неподалік Красногорівки. На цій ділянці фронту за допомогою ручного протитанкового гранатомету противник здійснив мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

На обстріли українські військовослужбовці вогонь у відповідь не застосовували.

"Від початку поточної доби, 13 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 серпня стало відомо, що військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об’єднаних сил загинув на Донбасі під час виконання бойового завдання.

РБК-Україна писало, що з початку домовленості щодо режиму припинення вогню на Донбасі 27 липня СММ ОБСЄ зафіксувала 262 порушення.