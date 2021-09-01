Бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по позиціях військових: втрат немає

У середу, 1 вересня, проросійські чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів позицій ООС втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу штабу ООС у Facebook.

"З початку сьогоднішнього дня зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню", - наголошується в повідомленні

Один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Золоте-4. Тут російські найманці стріляли зі станкових протитанкових ракетних комплексів.

У районі Авдіївки противник застосовував ручні протитанкові гранати та міномети 82-го калібру.

Поблизу Новозванівки бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - уточнили в ООС.