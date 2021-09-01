Доба на фронті: бойовики 8 разів порушували режим "тиші" на Донбасі
За минулу добу на Донбасі зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.
У напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Біля Новозванівки противник двічі застосовував міномети 120-го калібру, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
Поблизу Нью-Йорка окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Красногорівки ворог здійснював обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12.
Бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Красногорівки ворог здійснював обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12.
Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл околиць Красногорівки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Постраждалих серед місцевого населення немає.
Біля Мар’їнки противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.