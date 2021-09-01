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Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям военных: потерь нет

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Донбасс, Среда 01 сентября 2021 17:54
Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям военных: потерь нет Фото: боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим "тишины" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В среду, 1 сентября, пророссийские четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов позиций ООС потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

"С начала сегодняшнего дня зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - отмечается в сообщении

Один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Золотое-4. Здесь российские наемники стреляли из станковых противотанковых ракетных комплексов.

В районе Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранаты и минометы 82-го калибра.

Вблизи Новозвановки боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - уточнили в ООС.

Напомним, днем ранее боевики 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

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