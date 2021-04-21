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Бойовики на Донбасі 9 разів порушили "тишу": стріляли з мінометів і кулеметів

Новость на русском → Україна, Середа 21 квітня 2021 08:12
Бойовики на Донбасі 9 разів порушили "тишу": стріляли з мінометів і кулеметів Фото: на Донбасі обстріли (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Наталья Скороход

Ситуація на Донбасі була напруженою 20 квітня. Бойовики обстрілювали позиції ООС із забороненої зброї.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

За добу, 20 квітня, бойовики обстріляли позиції ООС 9 разів. Стріляли із заборонених мінометів, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.

Недалеко від селища Південне противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. А в передмісті Старогнатівка ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Також біля Золотого - 4 і Водяного в Донецькій області бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Втрат у лавах ЗСУ за минулу добу не було.

Крім того, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню і сьогодні вранці, 21 квітня.

У Пісках та Південному ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. А поблизу селища Первомайське противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі використовують заборонені міни. Прокуратура почала розслідування.

Раніше повідомлялося, що Москва займається ескалацією на Донбасі. Про це заявив Кулеба.

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