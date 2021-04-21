Боевики на Донбассе 9 раз нарушили "тишину": стреляли из минометов и пулеметов

Ситуация на Донбассе была напряженной 20 апреля. Боевики обстреливали позиции ООС из запрещенного оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

За сутки, 20 апреля, боевики обстреляли позиции ООС 9 раз. Стреляли из запрещенных минометов, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от поселка Южное противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. А в пригороде Старогнатовка враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Также возле Золотого-4 и Водяного в Донецкой области боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь в рядах ВСУ за прошедшие сутки не было.

Кроме того, зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня и сегодняшним утром, 21 апреля.

В Песках и Южном враг открывал огонь из минометов 120-го калибра. А вблизи поселка Первомайское противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.