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Боевики на Донбассе 9 раз нарушили "тишину": стреляли из минометов и пулеметов

Новина українською → Украина, Среда 21 апреля 2021 08:12
Боевики на Донбассе 9 раз нарушили "тишину": стреляли из минометов и пулеметов Фото: на Донбассе обстрелы (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Наталья Скороход

Ситуация на Донбассе была напряженной 20 апреля. Боевики обстреливали позиции ООС из запрещенного оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

За сутки, 20 апреля, боевики обстреляли позиции ООС 9 раз. Стреляли из запрещенных минометов, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от поселка Южное противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. А в пригороде Старогнатовка враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Также возле Золотого-4 и Водяного в Донецкой области боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь в рядах ВСУ за прошедшие сутки не было.

Кроме того, зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня и сегодняшним утром, 21 апреля.

В Песках и Южном враг открывал огонь из минометов 120-го калибра. А вблизи поселка Первомайское противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики на Донбассе используют запрещенные мины. Прокуратура начала расследование.

Ранее сообщалось, что Москва занимается эскалацией на Донбассе. Об этом заявил Кулеба.

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