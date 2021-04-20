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Кулеба про Донбас: лише Москва займається ескалацією, Україна не несе відповідальність

Новость на русском → Донбас, Вівторок 20 квітня 2021 16:27
Кулеба про Донбас: лише Москва займається ескалацією, Україна не несе відповідальність Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Юлія Струк

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що лише Москва займається ескалацією на Донбасі. Це відповідальність винятково Росії, а не України і РФ.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"Москва повинна чути з кожного кута, що це не дві сторони - Україна і Росія - які несуть відповідальність за ескалацію. Це тільки Москва масштабно нарощує військову силу, тільки Москва займається ескалацією", - заявив міністр.

Він підкреслив, що ціна запобігання подальшої ескалації з боку РФ завжди буде меншою, ніж ціна її зупинки і пом'якшення її наслідків.

"Сподіваюся, наші друзі і партнери це розуміють", - додав глава МЗС.

Кулеба підкреслив, що ніякі переговори за спиною Франції, Німеччини, США не ведуться.

"Ми не ведемо переговори поза існуючими форматами", - сказав міністр і відзначив, що мирне рішення ґрунтується на мінських домовленостях і переговорах у форматі ТКГ і нормандської четвірки.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що результати зустрічі політичних радників "нормандської четвірки" 19 квітня дають підстави вважати, що не буде повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Москва продовжує "грати м'язами".

Як писало РБК-Україна, група парламентаріїв ПАРЄ розповсюдила серед делегатів сесії заяву про провокації РФ і ескалації військових дій проти України. У ній наголошується на зриві мирних зусиль з врегулювання ситуації на сході України.

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