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Бойовики на Донбасі використовують заборонені міни ПОМ-2. Прокуратура почала розслідування

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 19:28
Бойовики на Донбасі використовують заборонені міни ПОМ-2. Прокуратура почала розслідування Фото: бойовики здійснюють дистанційне мінування на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

Донецька областна прокуратура розпочала розслідування за фактом застосування проросійськими бойовиками заборонених мін ПОМ-2. Кримінальне провадження розпочато за фактом порушення окупаційними військами РФ законів та звичаїв війни.

Про це повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 та 19 квітня представники незаконних збройних формувань РФ за допомогою безпілотного літального апарату скинули заборонені нормами міжнародного гуманітарного права міни ПОМ-2 поблизу КПВВ "Майорське" та на території житлового сектору селища Зайцеве Донецької області.

Встановлені окупантами міни вчасно виявлено військовослужбовцями Збройних сил України та наразі знешкоджено.

РБК-Україна писало, що з початку поточного року українською стороною СЦКК зафіксовано 8 випадків застосування російськими найманцями ПОМ-2.

Раніше повідомлялося, що місцевий житель 1947 року народження загинув 23 лютого в хуторі Вільний унаслідок дистанційного мінування ПОМ-2.

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