Ситуація на Донбасі "близька до нестабільної". Окупанти блокують місію ОБСЄ

Ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення на сході України вважається "близькою до нестабільної". Хоча за останні два тижні спостерігалося незначне зниження кількості порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву для друку спеціального представника ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мікко Кіннунена

За його словами, учасники зустрічі Тристоронньої контактної групи "були проінформовані про інцидент, що стався на ділянці розведення Золоте-Первомайськ".

"На даному етапі важливо уникати ескалації, а також робити всі можливі зусилля, щоб подібні інциденти не повторювалися в майбутньому", - зазначив спецпредставник ОБСЄ.

Політична робоча група продовжила обговорення проекту плану дій відповідно до мінських домовленостей.

"Засідання робочої групи з гуманітарних питань не відбулося через розбіжності з приводу участі одного з експертів"", - заявив Кіннунен.

Економічна робоча група зосередилася на питаннях, пов'язаних з водопостачанням окремих районів Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО).

У цьому контексті особливу увагу було приділено підприємству "КП Вода Донбасу" та його діяльності в ОРДО. Крім того, учасники обговорили пенсійні виплати, а також екологічні питання.

Як повідомляється у звіті ОБСЄ, збройні формування РФ за минулу добу обмежували пересування спостерігачів ОБСЄ на південь від мосту біля Станиці Луганської, а також у пункті пропуску на кордоні з РФ і на залізничній станції на окупованій Луганській області.

Зокрема, вказується на те, що один з бойовиків не пропустив патруль ОБСЄ до мосту біля Станиці Луганської, пояснивши це "міркуваннями безпеки".

Крім того, СММ ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 244 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та 134 таких порушення в Луганській області.