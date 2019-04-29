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Бойовики за день 6 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    29.04.2019 - 18:10
Бойовики за день 6 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Один раз бойовики застосували заборонені мінськими угодами 82 мм міномети

Бойовики за день, 29 квітня, 6 разів обстріляли позиції українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, один раз бойовики застосували заборонені мінськими угодами 82 мм міномети.

"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази обстріляв позиції наших підрозділів: двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Широкине;
двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Піски.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: з 82 мм мінометів – в районі населеного пункту Золоте-4; із автоматичних станкових гранатометів - біля села Травневе.

Бойовики за день 6 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - додали в прес-центрі ООС.

Раніше РБК-Україна писало, що від початку поточної доби, 29 квітня, російські окупаційні війська в зоні проведення ООС на Донбасі 3 рази порушили режим припинення вогню.

Раніше, 27 квітня в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі один український військовий отримав поранення. Всього бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військових. 

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