У Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію

Ілюстративне фото (dzerghinsk.org)

Місто з вчорашнього вечора без води, немає гарантій безпеки для робіт у сірій зоні

У Торецьку Донецької області оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня через відсутність централізованого водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.

Повідомляється, що станом на 17 грудня без централізованого водопостачання залишаються 42 813 особи. Сьогодні на засіданні місцевої комісії ТЕБ та НС прийняли рішення оголосити надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

На даний момент забір питної води з водопровідного вузла в резервуарі, а також в селищі Новгородське. Додатково є 7 колодязів питної води, розташованих у приватному секторі.

Також повідомляється, що для виявлення місця пориву та проведення ремонту досі не надано гарантії безпеки на аварійній ділянці водопроводу в сірій зоні. З завтрашнього ранку в Торецьку заплановано підвезення питної та технічної води.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі без води залишилися Торецьк і сусідні селища. Вчора о 22:00 надійшла інформація про порив на водогоні "Горлівка - Торецьк", в результаті чого Горлівській фільтрувальній станції № 2 зупинили подачу води.

Відзначимо, до цього стало відомо, що бойовики на лінії розмежування намагалися підірвати водопровід Сіверський Донець - Донбас.