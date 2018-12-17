ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію

Новини » Надзвичайні події    17.12.2018 - 15:27
У Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію
Ілюстративне фото (dzerghinsk.org)

Місто з вчорашнього вечора без води, немає гарантій безпеки для робіт у сірій зоні

У Торецьку Донецької області оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня через відсутність централізованого водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.

Повідомляється, що станом на 17 грудня без централізованого водопостачання залишаються 42 813 особи. Сьогодні на засіданні місцевої комісії ТЕБ та НС прийняли рішення оголосити надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

На даний момент забір питної води з водопровідного вузла в резервуарі, а також в селищі Новгородське. Додатково є 7 колодязів питної води, розташованих у приватному секторі.

Також повідомляється, що для виявлення місця пориву та проведення ремонту досі не надано гарантії безпеки на аварійній ділянці водопроводу в сірій зоні. З завтрашнього ранку в Торецьку заплановано підвезення питної та технічної води.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі без води залишилися Торецьк і сусідні селища. Вчора о 22:00 надійшла інформація про порив на водогоні "Горлівка - Торецьк", в результаті чого Горлівській фільтрувальній станції № 2 зупинили подачу води.

Відзначимо, до цього стало відомо, що бойовики на лінії розмежування намагалися підірвати водопровід Сіверський Донець - Донбас.

 

 

Парубій підписав закон про розмінування на Донбасі
Новини України ДонецькДонбасводоснабжениеТорецк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся