Боевики дали гарантии безопасности для обследования Горловской фильтровальной станции

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В результате повреждения фильтровальной станции в Торецке отключили воду

Боевики на оккупированных территориях Донбасса дали гарантии безопасности для обследования водопровода "Горловка-Торецк" Горловской фильтровальной станции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МинВОТ.

Сообщается, что 16 декабря в результате боевых действий был поврежден водопровод "Горловка-Торецк".

При совместной координации МинВОТ и СММ ОБСЕ оперативно достигнуто гарантий безопасности со стороны штаба операции Объединенных сил для безопасного обследования водопровода бригадой КП "Вода Донбасса". При этом только 18 декабря получены гарантии безопасности с противоположной стороны.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе без воды остались Торецк и соседние поселки. 16 декабря в 22:00 поступила информация о подрыве на водопроводе "Горловка - Торецк", в результате чего в Горловской фильтровальной станции № 2 остановили ​​подачу воды.

В Торецке Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня из-за отсутствия централизованного водоснабжения.

Отметим, до этого стало известно, что боевики на линии разграничения пытались подорвать водопровод Северский Донец - Донбасс.