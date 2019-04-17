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Боевики активизировали обстрелы на Донбассе, есть раненые

Новости » Политика    17.04.2019 - 08:26
Боевики активизировали обстрелы на Донбассе, есть раненые
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В зоне ООС на Донбассе ранены двое украинских военных

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате обстрелов ранены двое военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики девять раз нарушили режим прекращения огня из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы в районе Гнутово, Талаковки, Марьинки, Широкино, Лебединского, Новотроицкого, хутора Вольный и Зайцево.   

По данным штаба, во время обстрелов двое украинских военных получили ранения. В то же время разведка сообщила о ликвидации трех боевиков, еще четверо получили ранения.

Боевики активизировали обстрелы на Донбассе, есть раненые

 

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе отбили нападение диверсионно-разведывательной группы боевиков.

Накануне в администрации президента России Владимира Путина заявили, что российские власти пока не готовы комментировать информацию о планах выдавать гражданство жителям оккупированного Донбасса. Также его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что подобные публикации вызваны "повышенным интересом к этой теме в российских СМИ". 

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