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Путін назвав захоплення Криму "адекватним": треба домовитися з США про правила поведінки

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Женева, Середа 16 червня 2021 20:13
Путін назвав захоплення Криму "адекватним": треба домовитися з США про правила поведінки Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін, коментуючи непередбачуваність політики Москви, назвав захоплення українського Криму в 2014 році "адекватною реакцією" на загрози. Він сподівається, що зможе домовитися з США про правила поведінки у вирішенні регіональних конфліктів.

Про це він заявив на прес-конференції після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Женеві.

"Якщо ви візьмете ситуацію, пов'язану з Україною і Кримом - від цього всі танцюють, правда? А що стабільного в тому, що (США, - ред.) підтримали державний переворот в Україні, коли колишній президент Янукович погодився з усіма вимогами опозиції. Він готовий був по суті відійти від влади і через три місяці оголосити вибори. Ні, треба було здійснити кривавий переворот, який призвів до відомих наслідків - південний схід і Крим. І ви вважаєте, що ми поводимося непередбачувано?",- зазначив Путін.

На його думку, Росія поводиться абсолютно "адекватно до виникаючих загроз".

"Вважаю, що для того щоб ситуація була дійсно стабільною, нам потрібно домовитися про правила поведінки у всіх тих областях, які ми сьогодні згадували - це і стратегічна стабільність, це і кібербезпека, це вирішення питань, пов'язаних з регіональними конфліктами. Мені здається, що про все це можна домовитися. У всякому разі у мене склалося таке враження за результатами нашої зустрічі з президентом Байденом", - зазначив Путін.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що на зустрічі з Байденом піднімалося українське питання, зокрема, мінські угоди щодо Донбасу.

Він також звинуватив Київ у тому, що українські пропозиції щодо мінських угод не мають нічого спільного з ними.

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