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Бойовики обстріляли українських військових під час підвезення продуктів

Новини » Надзвичайні події     01.03.2020 - 18:50
Бойовики обстріляли українських військових під час підвезення продуктів
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, двоє захисників отримали поранення, а ще двоє - бойове ураження

На Донбасі сьогодні, 1 березня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що під час підвезення продуктів до позицій українських захисників поблизу населеного пункту Ніжньотепле, російські окупанти помітили український автомобіль і застосували протитанковий ракетний комплекс.

Внаслідок попадання протитанкової керованої ракети в кабіну автомобіля один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє наших захисників отримали поранення, а ще двоє - бойове ураження. Всіх поранених і уражених українських військовослужбовців оперативно доставили до медзакладу і надали кваліфіковану медичну допомогу.

У штабі зазначили, що відстань до українських військових становила близько 3,5 метрів, ймовірно, що прицільний вогонь на поразку по ним вів підготовлений оператор-навідник ПТРК збройних сил Російської Федерації.

Нагадаємо, на Донбасі протягом поточної доби, 1 березня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських військових із заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Донбасі загинув український військовий, ще шість отримали поранення Бойовики порушують домовленості щодо розміщення техніки на Донбасі, - СЦКК
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