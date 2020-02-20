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Тіло загиблого на Донбасі бійця передали українській стороні

Новини » Надзвичайні події     20.02.2020 - 16:33
Тіло загиблого на Донбасі бійця передали українській стороні
Фото: передача тіла (lug-info.com)

Бойовики передали тіло Максима Хітайлова

Представники самопроголошеної "Луганської народної республіки" передали українській стороні тіло загиблого в боях на Донбасі 18 лютого військовослужбовця Максима Хітайлова. Про це пишуть сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що передача тіла відбулася в районі мосту через Сіверський Донець в районі підконтрольного українській стороні Щастя. Крім того, за даними представників "ЛНР", сьогодні були передані останки одного з бійців, який загинув ще у 2014 році на території Луганського аеропорту.

Також повідомляється, що бойовики "ЛНР" евакуювали тіло Хітайлова з передової після бою.

Нагадаємо, раніше в Кабміні відреагували на скандальне розголошення імені загиблого бійця на Донбасі. Скандал стався після того, як рідні загиблого 18 лютого в результаті бою в Луганській області українського військового Максима Хітайлова дізналися про його смерть зі ЗМІ та соцмереж.

Першим ім'я загиблого у своєму Telegram назвав нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. На нього послалися багато ЗМІ. Незабаром народний депутат вибачився за свій вчинок.

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