Тіло загиблого на Донбасі бійця передали українській стороні

Фото: передача тіла (lug-info.com)

Бойовики передали тіло Максима Хітайлова

Представники самопроголошеної "Луганської народної республіки" передали українській стороні тіло загиблого в боях на Донбасі 18 лютого військовослужбовця Максима Хітайлова. Про це пишуть сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що передача тіла відбулася в районі мосту через Сіверський Донець в районі підконтрольного українській стороні Щастя. Крім того, за даними представників "ЛНР", сьогодні були передані останки одного з бійців, який загинув ще у 2014 році на території Луганського аеропорту.

Також повідомляється, що бойовики "ЛНР" евакуювали тіло Хітайлова з передової після бою.

Нагадаємо, раніше в Кабміні відреагували на скандальне розголошення імені загиблого бійця на Донбасі. Скандал стався після того, як рідні загиблого 18 лютого в результаті бою в Луганській області українського військового Максима Хітайлова дізналися про його смерть зі ЗМІ та соцмереж.

Першим ім'я загиблого у своєму Telegram назвав нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. На нього послалися багато ЗМІ. Незабаром народний депутат вибачився за свій вчинок.