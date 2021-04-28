Бойовики 8 разів обстріляли позиції ООС: вогонь вівся з мінометів і гранатометів

На Донбасі з початку поточної доби, 28 квітня, проросійські бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню . Обстріл позицій українських військових вівся із заборонених мінометів, протитанкових ракетних комплексів і гранатометів.

Про це повідомили в прес-центрі операції Об'єднаних сил (ООС).

Проросійські бойовики застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру поблизу Красногорівки, а біля Водяного - ПТРК та дистанційне мінування за допомогою ручних гранатометів ПОМ-2.

Також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях українських військових біля Гнутове, і зі станкових протитанкових гранатометів - в районі селища Світлодарськ.

"Бойових втрат серед наших захисників з початку поточної доби немає. Про всі факти порушень українська сторона сповістила представників ОБСЄ", - уточнили в штабі.