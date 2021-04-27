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Бойовики 6 разів порушували "тишу" на Донбасі: стріляли з мінометів і кулеметів

Новость на русском → Донбас, Вівторок 27 квітня 2021 18:02
Бойовики 6 разів порушували "тишу" на Донбасі: стріляли з мінометів і кулеметів Фото: український військовий на позиції ООС (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У вівторок ввечері, 27 квітня, збройні формування РФ шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Вдень стало відомо про підриві автомобіля з українськими військовими - одна людина загинула, ще троє поранені.

Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Обстріли проросійських бойовиків були зафіксовані в районі селища Водяне. Тут противник застосовував заборонені Мінськими угодами 120-мм міномети, а біля населеного пункту Опитне - протитанковий ракетний комплекс.

Неподалік від селища Майорськ противник двічі обстрілював позиції ООС з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У передмісті селища Талаківка бойовики здійснили обстріл з використанням протитанкових гранатометів, а в районі поселення Луганське - автоматичних станкових гранатометів.

У відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь.

Нагадаємо, вдень 27 квітня прес-центр Командування ООС повідомив про підрив військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої. В результаті події один український військовий загинув, ще троє отримали травми.

Зазначимо, за минулу добу, 26 квітня, бойовики дев'ять разів порушували "тишу" на Донбасі. Внаслідок обстрілів осколкове поранення отримав один український військовий.

РБК-Україна писало, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про "історичній події" в переговорах по Донбасу - вперше ОРДЛО і Росія схвалили пропозиції України.

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