Бойовики 12 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі

Так, ворожий обстріл був зафіксований поблизу населеного пункту Новгородський. Бойовики відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру. Також неподалік Південного російсько-окупаційні війська двічі обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

В районі селища Шум окупанти застосували 120-мм міномети. Поблизу Мар'їнка бойовики двічі відкрили вогонь зі 100-мм протитанкової гармати МТ-12.

У напрямку Старогнатівки окупанти здійснили обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Приазов'ї, неподалік Водяного, російські найманці обстріляли позиції ООС з автоматичних станкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу Невельського бойовики відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру, а поблизу Новотошківського - з мінометів 82-го калібру. Поблизу Красногорівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Майорськ бойовики здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

"В результаті ворожого вогню один військовий отримав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.